Jordan Legacy "Dongdan" All-Court 下站东单篮球致敬街头篮球文化，室内外均适用，可轻松驾驭硬木球场和街头沥青路面。整版菱形抓附纹路搭配凹槽设计，助你实现出色控球表现。

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