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      Jordan Level Up Long Sleeve Tee

      大童（男孩）长袖T恤

      ¥299

      Jordan Level Up Long Sleeve Tee 大童（男孩）长袖T恤质感柔软，搭配见证历史的印花，塑就经典之作。 该款图案T恤采用棉料制成，正面和衣袖饰以历届 Jordan 标志，堪称衣橱佳选单品。

      • 显示颜色： 白色
      • 款式： FB1611-100

      尺寸与尺码

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