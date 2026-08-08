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Jordan Level Up Long Sleeve Tee
大童（男孩）长袖T恤
¥299
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此配色当前无货
Jordan Level Up Long Sleeve Tee 大童（男孩）长袖T恤质感柔软，搭配见证历史的印花，塑就经典之作。 该款图案T恤采用棉料制成，正面和衣袖饰以历届 Jordan 标志，堪称衣橱佳选单品。
- 显示颜色： 白色
- 款式： FB1611-100
Jordan Level Up Long Sleeve Tee
¥299
经典风范
Jordan Level Up Long Sleeve Tee 大童（男孩）长袖T恤质感柔软，搭配见证历史的印花，塑就经典之作。 该款图案T恤采用棉料制成，正面和衣袖饰以历届 Jordan 标志，堪称衣橱佳选单品。
产品细节
- 100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 白色
- 款式： FB1611-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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