Jordan Lift Off (TD)

婴童运动童鞋

¥399

Jordan Lift Off (TD) 婴童运动童鞋灵感源自于传奇 AJ6，糅合经典篮球风与时尚款型，彰显街头风范。

  • 显示颜色： 黑/白色/健身红
  • 款式： AV1244-002

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