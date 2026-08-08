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Jordan Luka 1 (TD) 婴童运动童鞋 - 白色/孔雀蓝/亮深红/金属银

Jordan Luka 1 (TD)

婴童运动童鞋

¥369

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此配色当前无货

尽管小宝贝还无法施展后撤步跳投的高超球技，但依然可以尽情享受 Jordan Luka 1 (TD) 婴童运动童鞋带来的舒适体验和时尚风格。轻盈材料结合柔软泡绵，令稚嫩双足在学步之际畅享快乐感受。


  • 显示颜色： 白色/孔雀蓝/亮深红/金属银
  • 款式： DR6085-104

Jordan Luka 1 (TD)

¥369

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尽管小宝贝还无法施展后撤步跳投的高超球技，但依然可以尽情享受 Jordan Luka 1 (TD) 婴童运动童鞋带来的舒适体验和时尚风格。轻盈材料结合柔软泡绵，令稚嫩双足在学步之际畅享快乐感受。

其他细节

  • 魔术贴粘扣固定带设计，便于穿脱
  • 足底搭载全掌型泡绵，为稚嫩双足缔造出众缓震效果

产品细节

  • 经典鞋带外观
  • 显示颜色： 白色/孔雀蓝/亮深红/金属银
  • 款式： DR6085-104

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