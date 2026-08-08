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Jordan Luka 1 (TD)
婴童运动童鞋
¥369
售罄：
此配色当前无货
尽管小宝贝还无法施展后撤步跳投的高超球技，但依然可以尽情享受 Jordan Luka 1 (TD) 婴童运动童鞋带来的舒适体验和时尚风格。轻盈材料结合柔软泡绵，令稚嫩双足在学步之际畅享快乐感受。
- 显示颜色： 白色/孔雀蓝/亮深红/金属银
- 款式： DR6085-104
Jordan Luka 1 (TD)
¥369
助力畅玩
尽管小宝贝还无法施展后撤步跳投的高超球技，但依然可以尽情享受 Jordan Luka 1 (TD) 婴童运动童鞋带来的舒适体验和时尚风格。轻盈材料结合柔软泡绵，令稚嫩双足在学步之际畅享快乐感受。
其他细节
- 魔术贴粘扣固定带设计，便于穿脱
- 足底搭载全掌型泡绵，为稚嫩双足缔造出众缓震效果
产品细节
- 经典鞋带外观
- 显示颜色： 白色/孔雀蓝/亮深红/金属银
- 款式： DR6085-104
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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