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Jordan MA-1
双肩包
¥469
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此配色当前无货
Jordan MA-1 双肩包采用贴身设计，可安全存放小物件，塑就非凡舒适感受，为小型水壶和智能设备提供充裕收纳空间，多口袋设计便于有序收纳装备。
- 显示颜色： 黑
- 款式： CU3153-010
Jordan MA-1
¥469
舒适收纳，自由出行
Jordan MA-1 双肩包采用贴身设计，可安全存放小物件，塑就非凡舒适感受，为小型水壶和智能设备提供充裕收纳空间，多口袋设计便于有序收纳装备。
其他细节
- 透气背面拼接衬垫，令特定区域凉爽舒适
- 可调节固定带设计，易于佩戴和脱下
产品细节
- 规格：305 mm
- 网布面料/里料： 聚酯纤维。
- 机织面料：锦纶
- 手洗
- 显示颜色： 黑
- 款式： CU3153-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。