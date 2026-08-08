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Jordan MA-1 双肩包 - 黑

Jordan MA-1

双肩包

¥469

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Jordan MA-1 双肩包采用贴身设计，可安全存放小物件，塑就非凡舒适感受，为小型水壶和智能设备提供充裕收纳空间，多口袋设计便于有序收纳装备。


  • 显示颜色：
  • 款式： CU3153-010

Jordan MA-1

¥469

舒适收纳，自由出行

Jordan MA-1 双肩包采用贴身设计，可安全存放小物件，塑就非凡舒适感受，为小型水壶和智能设备提供充裕收纳空间，多口袋设计便于有序收纳装备。

其他细节

  • 透气背面拼接衬垫，令特定区域凉爽舒适
  • 可调节固定带设计，易于佩戴和脱下

产品细节

  • 规格：305 mm
  • 网布面料/里料： 聚酯纤维。
  • 机织面料：锦纶
  • 手洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： CU3153-010

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