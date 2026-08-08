 
第 1 张图片，共 10 张图片
Jordan MA-1 Flight 男子夹克 - 黑/红外线红 23

Jordan MA-1

Flight 男子夹克

¥1,599

售罄：

此配色当前无货

Jordan MA-1 Flight 男子夹克采用匠心设计，令你的街头造型跃升新层次。合成材质填充物，塑就温暖舒适效果，营造轻松休闲的穿着感受。拉链和按扣口袋，可供妥善存放基本物品。


  • 显示颜色： 黑/红外线红 23
  • 款式： CK6669-010

Jordan MA-1

¥1,599

街头风范，助力飞跃

Jordan MA-1 Flight 男子夹克采用匠心设计，令你的街头造型跃升新层次。合成材质填充物，塑就温暖舒适效果，营造轻松休闲的穿着感受。拉链和按扣口袋，可供妥善存放基本物品。

其他细节

  • 轻盈面料，搭配顺滑衬里，营造舒适感受。采用合成材质填充物，轻盈保暖
  • 按扣插手口袋，结合袖子和胸前的拉链口袋，便于存放基本物件

产品细节

  • Jordan 宽松版型
  • 袖口、衣领和下摆采用罗纹设计
  • 正面全长拉链开襟设计
  • 印花和反光图案
  • 面料/里料/填充物：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 不适合用作个人防护装备
  • 显示颜色： 黑/红外线红 23
  • 款式： CK6669-010

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。