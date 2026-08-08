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Jordan MA-1
Flight 男子夹克
¥1,599
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此配色当前无货
Jordan MA-1 Flight 男子夹克采用匠心设计，令你的街头造型跃升新层次。合成材质填充物，塑就温暖舒适效果，营造轻松休闲的穿着感受。拉链和按扣口袋，可供妥善存放基本物品。
- 显示颜色： 黑/红外线红 23
- 款式： CK6669-010
Jordan MA-1
¥1,599
街头风范，助力飞跃
Jordan MA-1 Flight 男子夹克采用匠心设计，令你的街头造型跃升新层次。合成材质填充物，塑就温暖舒适效果，营造轻松休闲的穿着感受。拉链和按扣口袋，可供妥善存放基本物品。
其他细节
- 轻盈面料，搭配顺滑衬里，营造舒适感受。采用合成材质填充物，轻盈保暖
- 按扣插手口袋，结合袖子和胸前的拉链口袋，便于存放基本物件
产品细节
- Jordan 宽松版型
- 袖口、衣领和下摆采用罗纹设计
- 正面全长拉链开襟设计
- 印花和反光图案
- 面料/里料/填充物：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 不适合用作个人防护装备
- 显示颜色： 黑/红外线红 23
- 款式： CK6669-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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