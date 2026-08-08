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Jordan MA2 (TD) 婴童运动童鞋 - 白色/海岸蓝/浅熔化红/黑

Jordan MA2 (TD)

婴童运动童鞋

¥449

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Jordan MA2 (TD) 婴童运动童鞋采用趣味十足的混合材料，格外引人注目。泡绵中底、Max Air 缓震配置和柔软鞋面，缔造舒适体验。


  • 显示颜色： 白色/海岸蓝/浅熔化红/黑
  • 款式： CW6596-110

Jordan MA2 (TD)

¥449

时尚 AIR，非凡舒适

Jordan MA2 (TD) 婴童运动童鞋采用趣味十足的混合材料，格外引人注目。泡绵中底、Max Air 缓震配置和柔软鞋面，缔造舒适体验。

其他细节

  • Max Air 缓震配置搭配塑型泡绵中底，缔造舒适轻盈的缓震体验
  • 混合材料，塑就厚实分层外观，带来轻盈脚感
  • 柔软泡绵鞋口与轻盈材料妥帖包覆双足，营造舒适感受

产品细节

  • 侧边搭配提拉环设计
  • 偏离式鞋舌提拉环
  • 精致图案细节
  • 显示颜色： 白色/海岸蓝/浅熔化红/黑
  • 款式： CW6596-110

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