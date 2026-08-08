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Jordan MA2 (TD)
婴童运动童鞋
¥449
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此配色当前无货
Jordan MA2 (TD) 婴童运动童鞋采用趣味十足的混合材料，格外引人注目。泡绵中底、Max Air 缓震配置和柔软鞋面，缔造舒适体验。
- 显示颜色： 白色/海岸蓝/浅熔化红/黑
- 款式： CW6596-110
Jordan MA2 (TD)
¥449
时尚 AIR，非凡舒适
Jordan MA2 (TD) 婴童运动童鞋采用趣味十足的混合材料，格外引人注目。泡绵中底、Max Air 缓震配置和柔软鞋面，缔造舒适体验。
其他细节
- Max Air 缓震配置搭配塑型泡绵中底，缔造舒适轻盈的缓震体验
- 混合材料，塑就厚实分层外观，带来轻盈脚感
- 柔软泡绵鞋口与轻盈材料妥帖包覆双足，营造舒适感受
产品细节
- 侧边搭配提拉环设计
- 偏离式鞋舌提拉环
- 精致图案细节
- 显示颜色： 白色/海岸蓝/浅熔化红/黑
- 款式： CW6596-110
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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