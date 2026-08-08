Jordan MA2

¥899

清新舒适

穿上 Jordan MA2 男子运动鞋，为造型加点新意。采用皮革和多种织物组合设计，结合匠心独具的标签和技术微型图案，实现新颖与经典的巧妙平衡。易于穿脱，可轻松驾驭多种穿搭。

Air 设计，舒适相随 塑型泡绵中底结合后跟 Max Air 200 缓震配置，缔造轻盈缓震体验，兼具出色耐穿性和支撑力。 穿脱方便 双脚作用即可松脱，结合抬高后跟和符合人体工学的鞋舌设计，易于穿脱。 混合材料 该鞋款采用多种材料制成。合成材质、织物和皮革巧妙组合，塑就厚实但轻盈非凡的独特外观，兼具丰富层次感。 柔软升级 柔软透气的泡绵鞋垫、泡绵鞋口与鞋舌妥帖包覆双足，营造舒适感受。