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      穿上 Jordan MA2 男子运动鞋，为造型加点新意。采用皮革和多种织物组合设计，结合匠心独具的标签和技术微型图案，实现新颖与经典的巧妙平衡。易于穿脱，可轻松驾驭多种穿搭。

      • 显示颜色： 淡象牙白/荧光黄/黑
      • 款式： CV8122-107

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