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Jordan MA2
男子运动鞋
¥899
售罄：
此配色当前无货
穿上 Jordan MA2 男子运动鞋，为造型加点新意。采用皮革和多种织物组合设计，结合匠心独具的标签和技术微型图案，实现新颖与经典的巧妙平衡。易于穿脱，可轻松驾驭多种穿搭。
- 显示颜色： 淡象牙白/荧光黄/黑
- 款式： CV8122-107
Jordan MA2
¥899
清新舒适
穿上 Jordan MA2 男子运动鞋，为造型加点新意。采用皮革和多种织物组合设计，结合匠心独具的标签和技术微型图案，实现新颖与经典的巧妙平衡。易于穿脱，可轻松驾驭多种穿搭。
Air 设计，舒适相随
塑型泡绵中底结合后跟 Max Air 200 缓震配置，缔造轻盈缓震体验，兼具出色耐穿性和支撑力。
穿脱方便
双脚作用即可松脱，结合抬高后跟和符合人体工学的鞋舌设计，易于穿脱。
混合材料
该鞋款采用多种材料制成。合成材质、织物和皮革巧妙组合，塑就厚实但轻盈非凡的独特外观，兼具丰富层次感。
柔软升级
柔软透气的泡绵鞋垫、泡绵鞋口与鞋舌妥帖包覆双足，营造舒适感受。
产品细节
- 侧面搭配半透明提拉环设计
- 偏离式鞋舌提拉环
- 塑型泡绵中底
- 显示颜色： 淡象牙白/荧光黄/黑
- 款式： CV8122-107
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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