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Jordan MA2 男子运动鞋 - 淡象牙白/荧光黄/黑

Jordan MA2

男子运动鞋

¥899

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穿上 Jordan MA2 男子运动鞋，为造型加点新意。采用皮革和多种织物组合设计，结合匠心独具的标签和技术微型图案，实现新颖与经典的巧妙平衡。易于穿脱，可轻松驾驭多种穿搭。


  • 显示颜色： 淡象牙白/荧光黄/黑
  • 款式： CV8122-107

Jordan MA2

¥899

清新舒适

穿上 Jordan MA2 男子运动鞋，为造型加点新意。采用皮革和多种织物组合设计，结合匠心独具的标签和技术微型图案，实现新颖与经典的巧妙平衡。易于穿脱，可轻松驾驭多种穿搭。

Air 设计，舒适相随

塑型泡绵中底结合后跟 Max Air 200 缓震配置，缔造轻盈缓震体验，兼具出色耐穿性和支撑力。

穿脱方便

双脚作用即可松脱，结合抬高后跟和符合人体工学的鞋舌设计，易于穿脱。

混合材料

该鞋款采用多种材料制成。合成材质、织物和皮革巧妙组合，塑就厚实但轻盈非凡的独特外观，兼具丰富层次感。

柔软升级

柔软透气的泡绵鞋垫、泡绵鞋口与鞋舌妥帖包覆双足，营造舒适感受。

产品细节

  • 侧面搭配半透明提拉环设计
  • 偏离式鞋舌提拉环
  • 塑型泡绵中底
  • 显示颜色： 淡象牙白/荧光黄/黑
  • 款式： CV8122-107

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