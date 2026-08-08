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Jordan Max 200 (PS)
幼童运动童鞋
¥549
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此配色当前无货
Jordan Max 200 (PS) 幼童运动童鞋从经典 AJ4 鞋款汲取设计灵感，结合可视缓震配置、非凡抓地力和免系式弹性鞋带。塑就方便孩子们轻松穿脱的鞋款。
- 显示颜色： 白色/活力紫红/明黄/黑
- 款式： CU1060-102
Jordan Max 200 (PS)
¥549
大型 AIR，醒目风范
Jordan Max 200 (PS) 幼童运动童鞋从经典 AJ4 鞋款汲取设计灵感，结合可视缓震配置、非凡抓地力和免系式弹性鞋带。塑就方便孩子们轻松穿脱的鞋款。
其他细节
- Max 200 Air 缓震配置采用大型 Air 设计，塑就出众迈步体验
- 不易撕裂材料添加合成材质覆面，缔造轻盈耐穿性和出色结构感
- 免系式弹性鞋带设计，方便穿脱，保持鞋款稳固贴合
产品细节
- 后跟搭配提拉设计
- 耐穿橡胶外底
- 皮革、合成革与织物材料鞋面
- 显示颜色： 白色/活力紫红/明黄/黑
- 款式： CU1060-102
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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