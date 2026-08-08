 
第 1 张图片，共 4 张图片
Jordan Max 200 (PS) 幼童运动童鞋 - 白色/活力紫红/明黄/黑

Jordan Max 200 (PS)

幼童运动童鞋

¥549

售罄：

此配色当前无货

Jordan Max 200 (PS) 幼童运动童鞋从经典 AJ4 鞋款汲取设计灵感，结合可视缓震配置、非凡抓地力和免系式弹性鞋带。塑就方便孩子们轻松穿脱的鞋款。


  • 显示颜色： 白色/活力紫红/明黄/黑
  • 款式： CU1060-102

Jordan Max 200 (PS)

¥549

大型 AIR，醒目风范

Jordan Max 200 (PS) 幼童运动童鞋从经典 AJ4 鞋款汲取设计灵感，结合可视缓震配置、非凡抓地力和免系式弹性鞋带。塑就方便孩子们轻松穿脱的鞋款。

其他细节

  • Max 200 Air 缓震配置采用大型 Air 设计，塑就出众迈步体验
  • 不易撕裂材料添加合成材质覆面，缔造轻盈耐穿性和出色结构感
  • 免系式弹性鞋带设计，方便穿脱，保持鞋款稳固贴合

产品细节

  • 后跟搭配提拉设计
  • 耐穿橡胶外底
  • 皮革、合成革与织物材料鞋面
  • 显示颜色： 白色/活力紫红/明黄/黑
  • 款式： CU1060-102

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。