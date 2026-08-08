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Jordan Max 200
男子运动鞋
39% 折让
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此配色当前无货
Jordan Max 200 男子运动鞋的设计元素灵感来源于 Air Jordan 4，为 Jordan 系列带来出众 Air 缓震性能 ，传承经典细节，打造面向未来的舒适体验。
- 显示颜色： 白色/金属银
- 款式： CD6105-101
Jordan Max 200
39% 折让
大型 AIR，醒目风范
Jordan Max 200 男子运动鞋的设计元素灵感来源于 Air Jordan 4，为 Jordan 系列带来出众 Air 缓震性能 ，传承经典细节，打造面向未来的舒适体验。
其他细节
- Max 200 Air 缓震配置为足底塑就出众的 Air 缓震性能，实现出色的缓震效果
- 织物与合成材质组合鞋面，轻盈透气，营造出众支撑力和舒适感受
- 灵活鞋笼搭配出众鞋带设计，有助稳固双足，提升稳定性
产品细节
- 后跟与鞋舌搭配提拉设计
- 两侧饰有半透明设计
- 显示颜色： 白色/金属银
- 款式： CD6105-101
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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