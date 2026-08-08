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Jordan Max 200 男子运动鞋 - 白色/金属银

Jordan Max 200

男子运动鞋

39% 折让

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Jordan Max 200 男子运动鞋的设计元素灵感来源于 Air Jordan 4，为 Jordan 系列带来出众 Air 缓震性能 ，传承经典细节，打造面向未来的舒适体验。


  • 显示颜色： 白色/金属银
  • 款式： CD6105-101

Jordan Max 200

39% 折让

大型 AIR，醒目风范

Jordan Max 200 男子运动鞋的设计元素灵感来源于 Air Jordan 4，为 Jordan 系列带来出众 Air 缓震性能 ，传承经典细节，打造面向未来的舒适体验。

其他细节

  • Max 200 Air 缓震配置为足底塑就出众的 Air 缓震性能，实现出色的缓震效果
  • 织物与合成材质组合鞋面，轻盈透气，营造出众支撑力和舒适感受
  • 灵活鞋笼搭配出众鞋带设计，有助稳固双足，提升稳定性

产品细节

  • 后跟与鞋舌搭配提拉设计
  • 两侧饰有半透明设计
  • 显示颜色： 白色/金属银
  • 款式： CD6105-101

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