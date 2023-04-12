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      Jordan Max 200

      男子运动鞋

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      Jordan Max 200 男子运动鞋的设计元素灵感来源于 Air Jordan 4，为 Jordan 系列带来出众 Air 缓震性能 ，传承经典细节，打造面向未来的舒适体验。

      • 显示颜色： 白色/金属银
      • 款式： CD6105-101

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