 
第 1 张图片，共 4 张图片
Jordan Messy Room 大童圆领上衣 - 健身红

Jordan Messy Room

大童圆领上衣

¥469

售罄：

此配色当前无货

Jordan Messy Room 大童圆领上衣采用柔软加绒面料结合经典设计，是一款温暖舒适的叠搭单品。 休闲版型，塑就自如运动体验和非凡舒适感受。


  • 显示颜色： 健身红
  • 款式： FD4971-687

Jordan Messy Room

¥469

出众温暖，日常佳选

Jordan Messy Room 大童圆领上衣采用柔软加绒面料结合经典设计，是一款温暖舒适的叠搭单品。 休闲版型，塑就自如运动体验和非凡舒适感受。

其他细节

  • 加绒面料，柔软舒适
  • 罗纹下摆和袖口，舒适贴合

产品细节

  • 主身布：65% 棉/35% 聚酯纤维。内袖：60% 棉/40% 聚酯纤维。
  • 可机洗
  • 显示颜色： 健身红
  • 款式： FD4971-687

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。