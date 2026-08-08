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Jordan Messy Room
大童套头连帽衫
¥469
售罄：
此配色当前无货
Jordan Messy Room 大童套头连帽衫柔软舒适，是你开启探险的理想叠搭之选。 加绒面料，温暖舒适。
- 显示颜色： 珍珠白
- 款式： FB9279-219
Jordan Messy Room
¥469
非凡舒适
Jordan Messy Room 大童套头连帽衫柔软舒适，是你开启探险的理想叠搭之选。 加绒面料，温暖舒适。
其他细节
- 加绒面料，柔软舒适
- 罗纹下摆和袖口，舒适贴合
- 袋鼠式口袋，便于随身携带小物件
产品细节
- 主身：65% 棉/35% 聚酯纤维。帽里/贴袋：60% 棉/40% 聚酯纤维。
- 可机洗
- 显示颜色： 珍珠白
- 款式： FB9279-219
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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