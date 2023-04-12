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      Jordan Messy Room

      幼童圆领上衣

      ¥429

      Jordan Messy Room 幼童圆领上衣采用柔软加绒面料结合经典设计，是一款温暖舒适的叠搭单品。 休闲版型，塑就自如运动体验和非凡舒适感受。

      • 显示颜色： 珍珠白
      • 款式： FD4977-219

      尺寸与尺码

      • 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受

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