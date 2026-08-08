第 1 张图片，共 4 张图片
Jordan Messy Room
幼童圆领上衣
¥429
售罄：
此配色当前无货
Jordan Messy Room 幼童圆领上衣采用柔软加绒面料结合经典设计，是一款温暖舒适的叠搭单品。 休闲版型，塑就自如运动体验和非凡舒适感受。
- 显示颜色： 珍珠白
- 款式： FD4977-219
Jordan Messy Room
¥429
出众温暖，日常佳选
Jordan Messy Room 幼童圆领上衣采用柔软加绒面料结合经典设计，是一款温暖舒适的叠搭单品。 休闲版型，塑就自如运动体验和非凡舒适感受。
其他细节
- 加绒面料，柔软舒适
- 罗纹下摆和袖口，舒适贴合
产品细节
- 主身布：65% 棉/35% 聚酯纤维。内袖：60% 棉/40% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 珍珠白
- 款式： FD4977-219
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。