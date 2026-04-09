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Jordan
Mini Pin 双肩包
¥249
别被 Jordan Mini Pin 双肩包的小巧尺寸迷惑，它的内部空间依然十分充裕。饰有趣味徽章，营造个性化观感；主袋空间宽敞；侧边水壶袋可供存放饮品；正面拉链口袋可安全收纳小物件，方便随时取用。
- 显示颜色： 帆白
- 款式： IW1548-133
Jordan
¥249
别被 Jordan Mini Pin 双肩包的小巧尺寸迷惑，它的内部空间依然十分充裕。饰有趣味徽章，营造个性化观感；主袋空间宽敞；侧边水壶袋可供存放饮品；正面拉链口袋可安全收纳小物件，方便随时取用。
产品细节
- 尺寸：250 x 120 x 320 mm
- 面料/里料：聚酯纤维
- 手洗
- 显示颜色： 帆白
- 款式： IW1548-133
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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