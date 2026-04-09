别被 Jordan Mini Pin 双肩包的小巧尺寸迷惑，它的内部空间依然十分充裕。饰有趣味徽章，营造个性化观感；主袋空间宽敞；侧边水壶袋可供存放饮品；正面拉链口袋可安全收纳小物件，方便随时取用。

别被 Jordan Mini Pin 双肩包的小巧尺寸迷惑，它的内部空间依然十分充裕。饰有趣味徽章，营造个性化观感；主袋空间宽敞；侧边水壶袋可供存放饮品；正面拉链口袋可安全收纳小物件，方便随时取用。

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