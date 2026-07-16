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Jordan Mini Pin 双肩包 - 珍珠白

Jordan

Mini Pin 双肩包

别被 Jordan Mini Pin 双肩包的小巧尺寸迷惑，它的内部空间依然十分充裕。饰有趣味徽章，营造个性化外观；主袋空间宽敞；侧边水壶袋可供存放饮品；正面拉链口袋可安全收纳小物件，方便随时取用。


  • 显示颜色： 珍珠白
  • 款式： IW1548-243

Jordan

别被 Jordan Mini Pin 双肩包的小巧尺寸迷惑，它的内部空间依然十分充裕。饰有趣味徽章，营造个性化外观；主袋空间宽敞；侧边水壶袋可供存放饮品；正面拉链口袋可安全收纳小物件，方便随时取用。

产品细节

  • 尺寸：250 长 x 120 宽 x 320 高（毫米）
  • 面料/里料：聚酯纤维
  • 手洗
  • 显示颜色： 珍珠白
  • 款式： IW1548-243

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