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      Jordan MJ Essentials

      大童印花加绒长裤

      ¥429

      Jordan MJ Essentials 大童印花加绒长裤采用加绒面料，外层触感顺滑，内层柔软舒适，尽显 Flight 品牌魅力。弹性腰部搭配抽绳，塑就恰到好处的贴合感；侧缝口袋，便于存放小物件。可搭配 Jordan MJ Essentials 印花加绒连帽衫，打造风格统一的造型。

      • 显示颜色： 麻黄
      • 款式： FV2775-200

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