Jordan MJ Flight MVP

幼童T恤

¥269

椰奶色
黑

Jordan MJ Flight MVP 幼童T恤采用棉质针织面料结合滑板风格剪裁，巧搭图案设计，摩登演绎经典T恤，助力孩子轻松畅玩。 罗纹圆领设计营造舒适感受，落肩设计塑就休闲体验，易于叠穿。

  • 显示颜色： 椰奶色
  • 款式： FV2831-113

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