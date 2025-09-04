Jordan MJ Flight
Statement 大童网眼布短裤
上身 Jordan MJ Flight Statement 大童网眼布短裤 ，无论是在球场奔袭还是居家休闲，皆可彰显个性风范。该短裤采用透气聚酯纤维针织网眼布面料，帮助孩子们在运动过程中保持清爽。弹性腰部搭配抽绳，缔造舒适贴合感；多口袋设计，便于存放小物件。可搭配 Jordan MJ Flight MVP 双面穿球衣，打造风格统一的造型。
- 显示颜色： 黑
- 款式： HM4741-010
产品细节
- 面布/里布：100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
