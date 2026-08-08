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Jordan MJ MVP Hoodie Set
幼童套头连帽衫和长裤套装
¥569
售罄：
此配色当前无货
Jordan MJ MVP Hoodie Set 幼童套头连帽衫和长裤套装，为小宝贝轻松打造风格协调的造型，塑就非凡舒适体验。该套装包含一件撞色套头连帽衫和一条配套长裤，均采用柔软加绒面料制成。
- 显示颜色： 黑
- 款式： FB1722-010
Jordan MJ MVP Hoodie Set
¥569
配套穿搭，舒适体验
Jordan MJ MVP Hoodie Set 幼童套头连帽衫和长裤套装，为小宝贝轻松打造风格协调的造型，塑就非凡舒适体验。该套装包含一件撞色套头连帽衫和一条配套长裤，均采用柔软加绒面料制成。
其他细节
套装设计，方便小宝贝轻松穿搭
产品细节
- 帽衫/长裤：65% 棉/35% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑
- 款式： FB1722-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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