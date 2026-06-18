无论是在操场玩耍、课堂学习，还是居家放松，这款俏皮的 Jordan MJ's Repair Shop 大童短袖T恤都能满足你的需求。经典短袖设计采用棉质针织面料打造，轻微落肩剪裁带来轻松自在的穿着感受，罗纹圆领则进一步提升舒适度，让你畅享无拘无束的体验。

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