 
第 1 张图片，共 6 张图片
Jordan Modero 1 女子拖鞋 - 微粒茶色/微粒茶色

Jordan Modero 1

女子拖鞋

20% 折让

Jordan Modero 1 女子拖鞋，塑造时尚奢华感。采用皮革固定带和柔软鞋床，塑造舒适脚感，柔软泡棉鞋底设计灵感源于经典 AJ 1 包边鞋底。


  • 显示颜色： 微粒茶色/微粒茶色
  • 款式： AO9919-200

Jordan Modero 1

20% 折让

Jordan Modero 1 女子拖鞋，塑造时尚奢华感。采用皮革固定带和柔软鞋床，塑造舒适脚感，柔软泡棉鞋底设计灵感源于经典 AJ 1 包边鞋底。

其他细节

  • 皮革固定带，塑就出众外观和质感
  • 优质模压鞋床，打造舒适脚感
  • 轻盈泡棉鞋底设计灵感源于 AJ 1 包边鞋底，带来出色缓震效果

产品细节

  • 显示颜色： 微粒茶色/微粒茶色
  • 款式： AO9919-200

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。