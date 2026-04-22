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Jordan Modero 1
女子拖鞋
20% 折让
Jordan Modero 1 女子拖鞋，塑造时尚奢华感。采用皮革固定带和柔软鞋床，塑造舒适脚感，柔软泡棉鞋底设计灵感源于经典 AJ 1 包边鞋底。
- 显示颜色： 微粒茶色/微粒茶色
- 款式： AO9919-200
Jordan Modero 1
20% 折让
Jordan Modero 1 女子拖鞋，塑造时尚奢华感。采用皮革固定带和柔软鞋床，塑造舒适脚感，柔软泡棉鞋底设计灵感源于经典 AJ 1 包边鞋底。
其他细节
- 皮革固定带，塑就出众外观和质感
- 优质模压鞋床，打造舒适脚感
- 轻盈泡棉鞋底设计灵感源于 AJ 1 包边鞋底，带来出色缓震效果
产品细节
- 显示颜色： 微粒茶色/微粒茶色
- 款式： AO9919-200
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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