Jordan Monogram 双肩包采用棉质牛仔布制成，巧搭整版梭织数字图案，饰有标志刺绣，可轻松收纳日常所需物品，并与你的造型相得益彰，彰显球员风范。宽敞主袋内设小号拉链口袋，背面拉链隔层内设加垫笔记本电脑保护套，帮助有序收纳物品；正面口袋便于快速取放小物件，无需来回翻找。

Jordan Monogram 双肩包采用棉质牛仔布制成，巧搭整版梭织数字图案，饰有标志刺绣，可轻松收纳日常所需物品，并与你的造型相得益彰，彰显球员风范。宽敞主袋内设小号拉链口袋，背面拉链隔层内设加垫笔记本电脑保护套，帮助有序收纳物品；正面口袋便于快速取放小物件，无需来回翻找。

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