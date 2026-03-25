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Jordan
Monogram 双肩包
¥799
Jordan Monogram 双肩包采用棉质牛仔布制成，巧搭整版梭织数字图案，饰有标志刺绣，可轻松收纳日常所需物品，并与你的造型相得益彰，彰显球员风范。宽敞主袋内设小号拉链口袋，背面拉链隔层内设加垫笔记本电脑保护套，帮助有序收纳物品；正面口袋便于快速取放小物件，无需来回翻找。
- 显示颜色： 靛蓝
- 款式： IW1550-455
Jordan
¥799
Jordan Monogram 双肩包采用棉质牛仔布制成，巧搭整版梭织数字图案，饰有标志刺绣，可轻松收纳日常所需物品，并与你的造型相得益彰，彰显球员风范。宽敞主袋内设小号拉链口袋，背面拉链隔层内设加垫笔记本电脑保护套，帮助有序收纳物品；正面口袋便于快速取放小物件，无需来回翻找。
产品细节
- 尺寸：318 x 171 x 432 mm
- 面料：棉。里料：聚酯纤维
- 手洗
- 显示颜色： 靛蓝
- 款式： IW1550-455
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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