Jordan
Monogram 双肩包
20% 折让
售罄：
此配色当前无货
Jordan Monogram 双肩包采用牛仔布材料制成，巧搭整版“23”提花数字图案，助你轻松收纳日常所需物品，彰显高雅街头风范。 宽敞主袋采用双向拉链开合设计，内设拉链网眼布口袋，背面拉链隔层内设有加垫笔记本电脑保护套，帮助有序收纳物品。 正面拉链前袋，便于快速存取小物件；可调式肩带，缔造舒适背携体验。
- 显示颜色： 牛仔蓝
- 款式： II6452-412
产品细节
- 尺寸：318 x 171 x 432 mm
- 面料：棉/纤维素纤维。里料：聚酯纤维
- 手洗
