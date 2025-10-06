Jordan Monogram 合成翻毛皮双肩包采用柔软耐用的合成翻毛皮，搭配整版数字压纹图案，尽显出众风范。宽敞主袋搭配拉链网眼布口袋，打造井然有序的收纳格局；背面拉链隔层内设有软垫保护套，可存放笔记本电脑。正面口袋搭配拉链口袋，可安全收纳小物件，方便随时取用；加垫背面和可调节肩带，缔造舒适携背体验。

Jordan Monogram 合成翻毛皮双肩包采用柔软耐用的合成翻毛皮，搭配整版数字压纹图案，尽显出众风范。宽敞主袋搭配拉链网眼布口袋，打造井然有序的收纳格局；背面拉链隔层内设有软垫保护套，可存放笔记本电脑。正面口袋搭配拉链口袋，可安全收纳小物件，方便随时取用；加垫背面和可调节肩带，缔造舒适携背体验。

该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

