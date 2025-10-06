 
Jordan Monogram 合成翻毛皮双肩包 - 深藏青

Jordan

Monogram 合成翻毛皮双肩包

10% 折让
深藏青
白兰地白

Jordan Monogram 合成翻毛皮双肩包采用柔软耐用的合成翻毛皮，搭配整版数字压纹图案，尽显出众风范。宽敞主袋搭配拉链网眼布口袋，打造井然有序的收纳格局；背面拉链隔层内设有软垫保护套，可存放笔记本电脑。正面口袋搭配拉链口袋，可安全收纳小物件，方便随时取用；加垫背面和可调节肩带，缔造舒适携背体验。


  • 显示颜色： 深藏青
  • 款式： IQ3205-410

Jordan

产品细节

  • 尺寸：318 x 171 x 432 mm
  • 面料/里料：聚酯纤维
  • 手洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。