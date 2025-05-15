 

Jordan

Monogram 托特包

¥699

Jordan Monogram 托特包采用耐用牛仔布材料，结合整版“23”提花数字图案，便于携带随身物品，彰显时尚球员风范。 拉链主袋内置拉链口袋和小型笔记本电脑保护套，空间宽敞有序，为随身物品提供充裕的收纳空间。


  • 显示颜色： 牛仔蓝
  • 款式： II6430-432

Jordan

¥699

Jordan Monogram 托特包采用耐用牛仔布材料，结合整版“23”提花数字图案，便于携带随身物品，彰显时尚球员风范。 拉链主袋内置拉链口袋和小型笔记本电脑保护套，空间宽敞有序，为随身物品提供充裕的收纳空间。

其他细节

  • 提手加长设计，方便肩背
  • 随附可拆卸行李牌，可供在旅途中认出你的托特包

产品细节

  • 尺寸：375 x 152 x 279 mm
  • 面料：棉/纤维素纤维。里料：聚酯纤维
  • 手洗
  • 显示颜色： 牛仔蓝
  • 款式： II6430-432

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。