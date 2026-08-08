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Jordan Monogram
斜挎包
¥399
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Jordan Monogram 斜挎包采用简约设计，结合拉链口袋和磁扣翻盖口袋，便于存放基本物品，彰显个人风格。
- 显示颜色： 水泥灰
- 款式： FJ6790-011
Jordan Monogram
¥399
Jordan Monogram 斜挎包采用简约设计，结合拉链口袋和磁扣翻盖口袋，便于存放基本物品，彰显个人风格。
其他细节
- 精制肩带可供自行调整贴合度，打造多变造型
- 磁扣翻盖设计灵感源自邮差包，可供快速存取基本物品
产品细节
- 尺寸：229 x 89 x 178 mm
- 面料：聚酯纤维
- 手洗
- 显示颜色： 水泥灰
- 款式： FJ6790-011
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
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未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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