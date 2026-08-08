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Jordan Monogram 斜挎包 - 水泥灰

Jordan Monogram

斜挎包

¥399

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Jordan Monogram 斜挎包采用简约设计，结合拉链口袋和磁扣翻盖口袋，便于存放基本物品，彰显个人风格。


  • 显示颜色： 水泥灰
  • 款式： FJ6790-011

Jordan Monogram

¥399

Jordan Monogram 斜挎包采用简约设计，结合拉链口袋和磁扣翻盖口袋，便于存放基本物品，彰显个人风格。

其他细节

  • 精制肩带可供自行调整贴合度，打造多变造型
  • 磁扣翻盖设计灵感源自邮差包，可供快速存取基本物品

产品细节

  • 尺寸：229 x 89 x 178 mm
  • 面料：聚酯纤维
  • 手洗
  • 显示颜色： 水泥灰
  • 款式： FJ6790-011

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