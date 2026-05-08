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Jordan Monogram 斜挎包 - 牛仔蓝

Jordan

Monogram 斜挎包

15% 折让

包小气场可不小。Jordan Monogram 斜挎包采用耐用牛仔布材料，搭配提花数字图案，彰显醒目风范。拉链主袋，可存储钥匙、钱包或其他小物件；正面拉链口袋，便于快速存取小物件。搭配可拆卸调节式肩带，让你随心搭配不同行头，轻松驾驭多种场合。


  • 显示颜色： 牛仔蓝
  • 款式： II6453-412

Jordan

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包小气场可不小。Jordan Monogram 斜挎包采用耐用牛仔布材料，搭配提花数字图案，彰显醒目风范。拉链主袋，可存储钥匙、钱包或其他小物件；正面拉链口袋，便于快速存取小物件。搭配可拆卸调节式肩带，让你随心搭配不同行头，轻松驾驭多种场合。

产品细节

  • 尺寸：194 长 x 67 宽 x 127 高（毫米）
  • 面料：棉/纤维素纤维。里料：聚酯纤维
  • 手洗
  • 显示颜色： 牛仔蓝
  • 款式： II6453-412

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