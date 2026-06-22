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Jordan Monogram 新年系列
行李包
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Jordan Monogram 新年系列行李包采用耐用材料，结合整版提花数字图案，时尚有型，饰有庆祝新年的特别标志图案，让你在旅行时彰显随性风范的同时，庆祝马年新春。宽敞主袋内置拉链口袋，可安全收纳小物件，方便随时取用；卷式提手和可拆卸调节式肩带，提供多样化的携背选择。
- 显示颜色： 帆白
- 款式： IV4747-133
Jordan Monogram 新年系列
Jordan Monogram 新年系列行李包采用耐用材料，结合整版提花数字图案，时尚有型，饰有庆祝新年的特别标志图案，让你在旅行时彰显随性风范的同时，庆祝马年新春。宽敞主袋内置拉链口袋，可安全收纳小物件，方便随时取用；卷式提手和可拆卸调节式肩带，提供多样化的携背选择。
产品细节
- 尺寸：470 x 203 x 267 mm
- 面料/里料：聚酯纤维
- 手洗
- 显示颜色： 帆白
- 款式： IV4747-133
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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