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Jordan
Monogram 牛仔布腰包
23% 折让
Jordan Monogram 牛仔布腰包专为携带小物件而设计，与你的造型相得益彰。主袋空间宽敞，可收纳手机、钥匙或小零食；正面拉链口袋，可存放小物件，方便随时取用。
- 显示颜色： 靛蓝
- 款式： IZ8439-455
Jordan
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Jordan Monogram 牛仔布腰包专为携带小物件而设计，与你的造型相得益彰。主袋空间宽敞，可收纳手机、钥匙或小零食；正面拉链口袋，可存放小物件，方便随时取用。
产品细节
- 尺寸：365 长 x 70 宽 x 155 高（毫米）
- 手洗
- 显示颜色： 靛蓝
- 款式： IZ8439-455
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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