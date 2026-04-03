第 1 张图片，共 6 张图片
Jordan
Monogram 牛仔布迷你斜挎包
¥429
Jordan Monogram 牛仔布迷你斜挎包虽精简尺寸，但收纳空间充裕，助你轻装上阵。采用牛仔布面料，巧搭整版梭织数字图案；提手搭配可拆卸可调式肩带，提供多元携背方式。
- 显示颜色： 靛蓝
- 款式： IZ8440-455
Jordan
¥429
Jordan Monogram 牛仔布迷你斜挎包虽精简尺寸，但收纳空间充裕，助你轻装上阵。采用牛仔布面料，巧搭整版梭织数字图案；提手搭配可拆卸可调式肩带，提供多元携背方式。
产品细节
- 尺寸：229 x 102 x 127 mm
- 手洗
- 显示颜色： 靛蓝
- 款式： IZ8440-455
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。