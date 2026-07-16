这款利落有型的 Jordan Monogram 行李包采用双色设计，以耐用面料打造，搭配梭织数字图案，让你像球员一样携带物品，同时提升整体造型感。主袋容量充足，可轻松装下你的健身装备、日常随身物品或短途过夜行李；内部口袋方便收纳小件物品，随取随用；可拆卸可调节肩带，多种背法随心切换。

显示颜色： 黑

款式： IZ8155-010