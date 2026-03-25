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Jordan
Monogram 行李包
¥1,099
Jordan Monogram 行李包采用耐用的预洗牛仔布制成，搭配整版梭织数字图案，经久耐用，别具经典风范。宽敞拉链主袋搭配内置拉链口袋，可供安全收纳小物件，方便随时取用。提手搭配可拆卸可调式肩带，打造多元携背方式。
- 显示颜色： 牛仔蓝
- 款式： II6450-412
Jordan
¥1,099
Jordan Monogram 行李包采用耐用的预洗牛仔布制成，搭配整版梭织数字图案，经久耐用，别具经典风范。宽敞拉链主袋搭配内置拉链口袋，可供安全收纳小物件，方便随时取用。提手搭配可拆卸可调式肩带，打造多元携背方式。
其他细节
随附可拆卸行李牌，可供在旅途中认出你的行李包
产品细节
- 尺寸：546 x 241 x 305 mm
- 面料：棉/纤维素纤维。里料：聚酯纤维
- 手洗
- 显示颜色： 牛仔蓝
- 款式： II6450-412
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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