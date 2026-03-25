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Jordan Monogram 行李包 - 牛仔蓝

Jordan

Monogram 行李包

¥1,099

Jordan Monogram 行李包采用耐用的预洗牛仔布制成，搭配整版梭织数字图案，经久耐用，别具经典风范。宽敞拉链主袋搭配内置拉链口袋，可供安全收纳小物件，方便随时取用。提手搭配可拆卸可调式肩带，打造多元携背方式。


  • 显示颜色： 牛仔蓝
  • 款式： II6450-412

Jordan

¥1,099

Jordan Monogram 行李包采用耐用的预洗牛仔布制成，搭配整版梭织数字图案，经久耐用，别具经典风范。宽敞拉链主袋搭配内置拉链口袋，可供安全收纳小物件，方便随时取用。提手搭配可拆卸可调式肩带，打造多元携背方式。

其他细节

随附可拆卸行李牌，可供在旅途中认出你的行李包

产品细节

  • 尺寸：546 x 241 x 305 mm
  • 面料：棉/纤维素纤维。里料：聚酯纤维
  • 手洗
  • 显示颜色： 牛仔蓝
  • 款式： II6450-412

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