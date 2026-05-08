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Jordan
Monogram 行李包
15% 折让
Jordan Monogram 行李包采用耐用棉质牛仔布面料，结合整版梭织数字图案，搭配标志刺绣，时尚有型，让你在旅行时彰显球员风范。宽敞主袋内置拉链口袋，可安全收纳小物件，方便随时取用；提手搭配可拆卸可调节式肩带，提供多样化的携背选择。
- 显示颜色： 靛蓝
- 款式： IW1552-455
Jordan
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Jordan Monogram 行李包采用耐用棉质牛仔布面料，结合整版梭织数字图案，搭配标志刺绣，时尚有型，让你在旅行时彰显球员风范。宽敞主袋内置拉链口袋，可安全收纳小物件，方便随时取用；提手搭配可拆卸可调节式肩带，提供多样化的携背选择。
产品细节
- 尺寸：470 x 203 x 267 mm
- 面料：棉。里料：聚酯纤维
- 手洗
- 显示颜色： 靛蓝
- 款式： IW1552-455
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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