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Jordan
Monogram 迷你斜挎包
¥429
Jordan Monogram 迷你斜挎包是 Monogram 行李包的缩小版，虽精简尺寸，但收纳空间充裕，助你轻装上阵。采用双色设计，以耐用面料打造，巧搭梭织数字图案，并饰有刺绣字样。包底设防护脚钉，搭配可拆卸可调式肩带，打造不同携背方式。
- 显示颜色： 黑
- 款式： IZ7330-010
Jordan
¥429
Jordan Monogram 迷你斜挎包是 Monogram 行李包的缩小版，虽精简尺寸，但收纳空间充裕，助你轻装上阵。采用双色设计，以耐用面料打造，巧搭梭织数字图案，并饰有刺绣字样。包底设防护脚钉，搭配可拆卸可调式肩带，打造不同携背方式。
产品细节
- 尺寸：229 长 x 102 宽 x 127 高（毫米）
- 面料/里料：聚酯纤维。拼接面料：合成革
- 手洗
- 显示颜色： 黑
- 款式： IZ7330-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。