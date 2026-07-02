Jordan Monogram 迷你斜挎包是 Monogram 行李包的缩小版，虽精简尺寸，但收纳空间充裕，助你轻装上阵。采用双色设计，以耐用面料打造，巧搭梭织数字图案，并饰有刺绣字样。包底设防护脚钉，搭配可拆卸可调式肩带，打造不同携背方式。

Jordan Monogram 迷你斜挎包是 Monogram 行李包的缩小版，虽精简尺寸，但收纳空间充裕，助你轻装上阵。采用双色设计，以耐用面料打造，巧搭梭织数字图案，并饰有刺绣字样。包底设防护脚钉，搭配可拆卸可调式肩带，打造不同携背方式。

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