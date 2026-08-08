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Jordan Moto
女子宽松T恤
¥349
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此配色当前无货
Jordan Moto 女子宽松T恤采用舒适设计，巧妙融入新颖贴花，其灵感源自迈克尔·乔丹的职业摩托车赛车队。绵柔面料，营造易搭风范，舒适非凡。
- 显示颜色： 队橙
- 款式： CW2205-891
Jordan Moto
¥349
自由无拘。
Jordan Moto 女子宽松T恤采用舒适设计，巧妙融入新颖贴花，其灵感源自迈克尔·乔丹的职业摩托车赛车队。绵柔面料，营造易搭风范，舒适非凡。
产品细节
- 宽松版型
- 罗纹领口
- 印花图案
- 100% 棉
- 可机洗
- 不适合用作个人防护装备
- 显示颜色： 队橙
- 款式： CW2205-891
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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