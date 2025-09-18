Jordan
Mountainside 大童摇粒绒上衣
¥469
Jordan Mountainside 大童摇粒绒上衣采用柔软摇粒绒面料，饰有刺绣标志，实为舒适非凡的佳选单品。休闲版型结合落肩衣袖，领口拉链开襟设计便于穿脱。可搭配 Jordan Mountainside 长裤，打造风格统一的造型，与运动鞋相得益彰。
- 显示颜色： 黑
- 款式： IQ5946-010
产品细节
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
