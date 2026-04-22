Jordan Movement Lines 幼童印花T恤和短裤套装采用充满活力的图案设计，为小小运动家轻松打造活力满满的穿搭。T恤采用圆领设计，方便轻松穿脱；配套法式毛圈短裤采用经典版型，搭配弹性腰部设计，缔造舒适贴合感，与T恤相得益彰，共同打造个性十足的造型。

Jordan Movement Lines 幼童印花T恤和短裤套装采用充满活力的图案设计，为小小运动家轻松打造活力满满的穿搭。T恤采用圆领设计，方便轻松穿脱；配套法式毛圈短裤采用经典版型，搭配弹性腰部设计，缔造舒适贴合感，与T恤相得益彰，共同打造个性十足的造型。

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