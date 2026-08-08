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Jordan MVP
大童连帽上衣
¥549
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此配色当前无货
Jordan MVP 大童连帽上衣采用轻盈设计，令你舒适畅玩。 耐穿设计搭配柔软网眼布里料，营造出众舒适效果，增添活力色彩。
- 显示颜色： 黑
- 款式： FJ6373-010
Jordan MVP
¥549
Jordan MVP 大童连帽上衣采用轻盈设计，令你舒适畅玩。 耐穿设计搭配柔软网眼布里料，营造出众舒适效果，增添活力色彩。
其他细节
- 轻盈梭织面料，顺滑舒适
- 弹性袖口和下摆设计，帮助稳固衣身
产品细节
- 口袋设计
- 面布：100% 锦纶。里布：100% 聚酯纤维。
- 可机洗
- 显示颜色： 黑
- 款式： FJ6373-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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