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Jordan MVP Gripper
婴童运动童袜（3 双）
¥99
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此配色当前无货
Jordan MVP Gripper 婴童运动童袜（3 双）采用透气针织面料，赋予稚嫩双足舒适穿着感受。包含 2 双撞色款和 1 双扎染款。其中 2 双袜底添加硅胶抓附图案，牢牢稳固小宝贝的双足。
- 显示颜色： 红外线红
- 款式： FB1492-612
Jordan MVP Gripper
¥99
Jordan MVP Gripper 婴童运动童袜（3 双）采用透气针织面料，赋予稚嫩双足舒适穿着感受。包含 2 双撞色款和 1 双扎染款。其中 2 双袜底添加硅胶抓附图案，牢牢稳固小宝贝的双足。
产品细节
- 素色：棉/聚酯纤维/氨纶。花色：聚酯纤维/氨纶。
- 可机洗
- 显示颜色： 红外线红
- 款式： FB1492-612
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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