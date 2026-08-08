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Jordan MVP Gripper 婴童运动童袜（3 双） - 红外线红

Jordan MVP Gripper

婴童运动童袜（3 双）

¥99

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Jordan MVP Gripper 婴童运动童袜（3 双）采用透气针织面料，赋予稚嫩双足舒适穿着感受。包含 2 双撞色款和 1 双扎染款。其中 2 双袜底添加硅胶抓附图案，牢牢稳固小宝贝的双足。


  • 显示颜色： 红外线红
  • 款式： FB1492-612

Jordan MVP Gripper

¥99

Jordan MVP Gripper 婴童运动童袜（3 双）采用透气针织面料，赋予稚嫩双足舒适穿着感受。包含 2 双撞色款和 1 双扎染款。其中 2 双袜底添加硅胶抓附图案，牢牢稳固小宝贝的双足。

产品细节

  • 素色：棉/聚酯纤维/氨纶。花色：聚酯纤维/氨纶。
  • 可机洗
  • 显示颜色： 红外线红
  • 款式： FB1492-612

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