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Jordan Nola Slide
女子拖鞋
¥349
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此配色当前无货
Jordan Nola Slide 女子拖鞋兼具出众外观和质感，助你惬享夏日休闲时光。采用模压泡绵鞋床结合方形鞋头，搭配柔软非凡的固定带设计，轻盈透气。
- 显示颜色： 椰奶色/帆白/白色/浅橄榄绿
- 款式： DQ5364-131
Jordan Nola Slide
¥349
轻盈舒适，休闲夏日
Jordan Nola Slide 女子拖鞋兼具出众外观和质感，助你惬享夏日休闲时光。采用模压泡绵鞋床结合方形鞋头，搭配柔软非凡的固定带设计，轻盈透气。
独特的设计线条
方形鞋头塑就时尚外观，模压泡绵鞋床贴合脚型。
轻松穿脱，舒适非凡
固定带设计，舒适贴合，无需调整。柔软毛茸材料质感出众，其正面中央饰有 Jumpman 标志。
柔软舒适，经久耐穿
柔软泡绵舒适非凡，经久耐穿。采用模压方式融入灵感源自 AJ1 的抓地设计。
其他细节
- 后跟采用深层模压设计，打造舒适贴合的稳定脚感
- 鞋头挡条加高，在迈步期间提供强劲抓地力
- 后跟凹刻“JORDAN”字样
产品细节
- 显示颜色： 椰奶色/帆白/白色/浅橄榄绿
- 款式： DQ5364-131
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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