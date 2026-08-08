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Jordan Nola Slide 女子拖鞋 - 椰奶色/帆白/白色/浅橄榄绿

Jordan Nola Slide

女子拖鞋

¥349

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Jordan Nola Slide 女子拖鞋兼具出众外观和质感，助你惬享夏日休闲时光。采用模压泡绵鞋床结合方形鞋头，搭配柔软非凡的固定带设计，轻盈透气。


  • 显示颜色： 椰奶色/帆白/白色/浅橄榄绿
  • 款式： DQ5364-131

Jordan Nola Slide

¥349

轻盈舒适，休闲夏日

Jordan Nola Slide 女子拖鞋兼具出众外观和质感，助你惬享夏日休闲时光。采用模压泡绵鞋床结合方形鞋头，搭配柔软非凡的固定带设计，轻盈透气。

独特的设计线条

方形鞋头塑就时尚外观，模压泡绵鞋床贴合脚型。

轻松穿脱，舒适非凡

固定带设计，舒适贴合，无需调整。柔软毛茸材料质感出众，其正面中央饰有 Jumpman 标志。

柔软舒适，经久耐穿

柔软泡绵舒适非凡，经久耐穿。采用模压方式融入灵感源自 AJ1 的抓地设计。

其他细节

  • 后跟采用深层模压设计，打造舒适贴合的稳定脚感
  • 鞋头挡条加高，在迈步期间提供强劲抓地力
  • 后跟凹刻“JORDAN”字样

产品细节

  • 显示颜色： 椰奶色/帆白/白色/浅橄榄绿
  • 款式： DQ5364-131

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