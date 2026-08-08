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Jordan Onion UPF 40+ 大童防晒夹克 - 白色

Jordan Onion UPF 40+

大童防晒夹克

¥549

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此配色当前无货

想在骄阳下畅享出色包覆而不受烈日炎炎的侵扰，Jordan Onion UPF 40+ 大童防晒夹克无疑是你的理想之选，助你随时轻松畅行。采用轻薄不易撕裂面料，经 UPF 40+ 处理，帮助抵御阳光中的紫外线。匠心风帽设计，在暖天营造舒适感受；全长拉链开襟设计，便于轻松叠搭；包边弹性袖口和下摆，塑就稳固贴合感；插手口袋，方便随身携带所需小物件。


  • 显示颜色： 白色
  • 款式： FQ1061-100

Jordan Onion UPF 40+

¥549

想在骄阳下畅享出色包覆而不受烈日炎炎的侵扰，Jordan Onion UPF 40+ 大童防晒夹克无疑是你的理想之选，助你随时轻松畅行。采用轻薄不易撕裂面料，经 UPF 40+ 处理，帮助抵御阳光中的紫外线。匠心风帽设计，在暖天营造舒适感受；全长拉链开襟设计，便于轻松叠搭；包边弹性袖口和下摆，塑就稳固贴合感；插手口袋，方便随身携带所需小物件。

其他细节

  • 经 UPF 处理，仅为夹克遮覆部位提供有效防护
  • 使用防晒霜保护裸露肌肤
  • 全长拉链开襟设计，便于轻松叠搭
  • 插手口袋设计，便于存放小物件

产品细节

  • UPF 40+
  • 面布：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 白色
  • 款式： FQ1061-100

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