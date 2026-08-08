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Jordan Onion UPF 40+
大童防晒夹克
¥549
售罄：
此配色当前无货
想在骄阳下畅享出色包覆而不受烈日炎炎的侵扰，Jordan Onion UPF 40+ 大童防晒夹克无疑是你的理想之选，助你随时轻松畅行。采用轻薄不易撕裂面料，经 UPF 40+ 处理，帮助抵御阳光中的紫外线。匠心风帽设计，在暖天营造舒适感受；全长拉链开襟设计，便于轻松叠搭；包边弹性袖口和下摆，塑就稳固贴合感；插手口袋，方便随身携带所需小物件。
- 显示颜色： 白色
- 款式： FQ1061-100
Jordan Onion UPF 40+
¥549
想在骄阳下畅享出色包覆而不受烈日炎炎的侵扰，Jordan Onion UPF 40+ 大童防晒夹克无疑是你的理想之选，助你随时轻松畅行。采用轻薄不易撕裂面料，经 UPF 40+ 处理，帮助抵御阳光中的紫外线。匠心风帽设计，在暖天营造舒适感受；全长拉链开襟设计，便于轻松叠搭；包边弹性袖口和下摆，塑就稳固贴合感；插手口袋，方便随身携带所需小物件。
其他细节
- 经 UPF 处理，仅为夹克遮覆部位提供有效防护
- 使用防晒霜保护裸露肌肤
- 全长拉链开襟设计，便于轻松叠搭
- 插手口袋设计，便于存放小物件
产品细节
- UPF 40+
- 面布：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 白色
- 款式： FQ1061-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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