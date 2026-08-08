想在骄阳下畅享出色包覆而不受烈日炎炎的侵扰，Jordan Onion UPF 40+ 大童防晒夹克无疑是你的理想之选，助你随时轻松畅行。采用轻薄不易撕裂面料，经 UPF 40+ 处理，帮助抵御阳光中的紫外线。匠心风帽设计，在暖天营造舒适感受；全长拉链开襟设计，便于轻松叠搭；包边弹性袖口和下摆，塑就稳固贴合感；插手口袋，方便随身携带所需小物件。

显示颜色： 白色

款式： FQ1061-100