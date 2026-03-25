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Jordan OTDR 幼童凉鞋 - 上升粉/俏皮粉/箔粉

Jordan OTDR

幼童凉鞋

¥369
上升粉/俏皮粉/箔粉
黑/狼灰/白色
微黄绿/游戏宝蓝/红外线红 23

OTDR 凉鞋以经典 Jordan 风格，焕新演绎池畔穿搭。Jordan OTDR 幼童凉鞋专为阳光明媚的日子设计，采用前足包覆和外底抓地设计，是户外活动的理想之选。鞋面采用打孔设计，透气性佳，让你的小宝贝准备好出发去玩耍。


  • 显示颜色： 上升粉/俏皮粉/箔粉
  • 款式： HV8552-600

Jordan OTDR

¥369

OTDR 凉鞋以经典 Jordan 风格，焕新演绎池畔穿搭。Jordan OTDR 幼童凉鞋专为阳光明媚的日子设计，采用前足包覆和外底抓地设计，是户外活动的理想之选。鞋面采用打孔设计，透气性佳，让你的小宝贝准备好出发去玩耍。

其他细节

  • 弧形泡棉鞋床，质感柔软且富有支撑力
  • 橡胶外底，铸就强劲抓地力

产品细节

  • 显示颜色： 上升粉/俏皮粉/箔粉
  • 款式： HV8552-600

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