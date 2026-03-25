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Jordan OTDR
幼童凉鞋
¥369
OTDR 凉鞋以经典 Jordan 风格，焕新演绎池畔穿搭。Jordan OTDR 幼童凉鞋专为阳光明媚的日子设计，采用前足包覆和外底抓地设计，是户外活动的理想之选。鞋面采用打孔设计，透气性佳，让你的小宝贝准备好出发去玩耍。
- 显示颜色： 上升粉/俏皮粉/箔粉
- 款式： HV8552-600
Jordan OTDR
¥369
OTDR 凉鞋以经典 Jordan 风格，焕新演绎池畔穿搭。Jordan OTDR 幼童凉鞋专为阳光明媚的日子设计，采用前足包覆和外底抓地设计，是户外活动的理想之选。鞋面采用打孔设计，透气性佳，让你的小宝贝准备好出发去玩耍。
其他细节
- 弧形泡棉鞋床，质感柔软且富有支撑力
- 橡胶外底，铸就强劲抓地力
产品细节
- 显示颜色： 上升粉/俏皮粉/箔粉
- 款式： HV8552-600
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。