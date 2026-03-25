OTDR 凉鞋以经典 Jordan 风格，焕新演绎池畔穿搭。Jordan OTDR 幼童凉鞋专为阳光明媚的日子设计，采用前足包覆和外底抓地设计，是户外活动的理想之选。鞋面采用打孔设计，透气性佳，让你的小宝贝准备好出发去玩耍。

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