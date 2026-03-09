Jordan P6 Element 双肩包采用耐用材料和现代设计，背上这款双肩包，尽显本色，彰显挚爱球队风采。宽敞主袋内设小拉链口袋，便于存放小物件，避免混杂；背面拉链隔层内置加垫笔记本电脑保护套；侧边设有水壶袋，方便实用。背面加垫设计与可调节肩带，缔造舒适贴合的背携体验；正面顶部配有拉链口袋，搭配柔软里料，可存放重要物品。

Jordan P6 Element 双肩包采用耐用材料和现代设计，背上这款双肩包，尽显本色，彰显挚爱球队风采。宽敞主袋内设小拉链口袋，便于存放小物件，避免混杂；背面拉链隔层内置加垫笔记本电脑保护套；侧边设有水壶袋，方便实用。背面加垫设计与可调节肩带，缔造舒适贴合的背携体验；正面顶部配有拉链口袋，搭配柔软里料，可存放重要物品。

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