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Jordan Pointe 女子运动鞋 - 白色/黑/金属银/大学红

Jordan Pointe

女子运动鞋

22% 折让

Jordan Pointe 女子运动鞋将街头服饰和芭蕾鞋的优点融为一体，打造低调美感。鞋面采用针扣设计和铆钉细节，融入经典 Jordan 风格；厚底设计搭配顺滑合成材质与织物，尽显运动休闲质感。


  • 显示颜色： 白色/黑/金属银/大学红
  • 款式： IW2024-160

Jordan Pointe

22% 折让

Jordan Pointe 女子运动鞋将街头服饰和芭蕾鞋的优点融为一体，打造低调美感。鞋面采用针扣设计和铆钉细节，融入经典 Jordan 风格；厚底设计搭配顺滑合成材质与织物，尽显运动休闲质感。

产品细节

  • 织物与合成材质组合鞋面
  • 针扣设计
  • 泡棉中底
  • 橡胶外底
  • 低帮鞋口
  • 显示颜色： 白色/黑/金属银/大学红
  • 款式： IW2024-160

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