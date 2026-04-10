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Jordan Pointe 女子运动鞋 - 雾杉木绿/雾杉木绿/军裤卡其/军裤卡其

Jordan Pointe

女子运动鞋

¥799

Jordan Pointe 女子运动鞋将训练鞋和芭蕾鞋的优点融为一体，打造低调美感。隐藏式系带系统的灵感源自芭蕾舞鞋的缎带，为你提供多种造型选择，而厚实的鞋底和光滑的皮革则赋予其运动风格。


  • 显示颜色： 雾杉木绿/雾杉木绿/军裤卡其/军裤卡其
  • 款式： IV5281-304

Jordan Pointe

¥799

Jordan Pointe 女子运动鞋将训练鞋和芭蕾鞋的优点融为一体，打造低调美感。隐藏式系带系统的灵感源自芭蕾舞鞋的缎带，为你提供多种造型选择，而厚实的鞋底和光滑的皮革则赋予其运动风格。

隐藏式系带系统

Jordan Pointe 女子运动鞋有不同系带方式：传统系带方式；通过传统系带方式可将鞋带绑在腿上，或通过后跟织带环将鞋带绑在腿上。

产品细节

  • 显示颜色： 雾杉木绿/雾杉木绿/军裤卡其/军裤卡其
  • 款式： IV5281-304

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