第 1 张图片，共 7 张图片
Jordan Pointe
女子运动鞋
¥799
Jordan Pointe 女子运动鞋将训练鞋和芭蕾鞋的优点融为一体，打造低调美感。隐藏式系带系统的灵感源自芭蕾舞鞋的缎带，为你提供多种造型选择，而厚实的鞋底和光滑的皮革则赋予其运动风格。
- 显示颜色： 雾杉木绿/雾杉木绿/军裤卡其/军裤卡其
- 款式： IV5281-304
Jordan Pointe
¥799
Jordan Pointe 女子运动鞋将训练鞋和芭蕾鞋的优点融为一体，打造低调美感。隐藏式系带系统的灵感源自芭蕾舞鞋的缎带，为你提供多种造型选择，而厚实的鞋底和光滑的皮革则赋予其运动风格。
隐藏式系带系统
Jordan Pointe 女子运动鞋有不同系带方式：传统系带方式；通过传统系带方式可将鞋带绑在腿上，或通过后跟织带环将鞋带绑在腿上。
产品细节
- 显示颜色： 雾杉木绿/雾杉木绿/军裤卡其/军裤卡其
- 款式： IV5281-304
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。