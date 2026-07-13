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Jordan Pointe
女子运动鞋
¥899
Jordan Pointe 女子运动鞋将街头服饰和芭蕾鞋的优点融为一体，打造低调美感。鞋面采用针扣设计和铆钉细节，融入经典 Jordan 风格；厚底设计搭配顺滑合成材质与织物，尽显运动休闲质感。
- 显示颜色： 白色/黑/金属银/大学红
- 款式： IW2024-160
Jordan Pointe
¥899
Jordan Pointe 女子运动鞋将街头服饰和芭蕾鞋的优点融为一体，打造低调美感。鞋面采用针扣设计和铆钉细节，融入经典 Jordan 风格；厚底设计搭配顺滑合成材质与织物，尽显运动休闲质感。
产品细节
- 织物与合成材质组合鞋面
- 针扣设计
- 泡棉中底
- 橡胶外底
- 低帮鞋口
- 显示颜色： 白色/黑/金属银/大学红
- 款式： IW2024-160
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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