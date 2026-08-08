 
第 1 张图片，共 5 张图片
Jordan Practice 男子正反两穿篮球球衣 - 暗队绿/团队白/白色

Jordan Practice

男子正反两穿篮球球衣

48% 折让

售罄：

此配色当前无货

Jordan Practice 球衣采用正反两穿设计，搭配导湿速干面料，助你在球场上保持清凉干爽。


  • 显示颜色： 暗队绿/团队白/白色
  • 款式： AR4318-342

Jordan Practice

48% 折让

导湿速干，功能多样，助力赛场非凡表现。

Jordan Practice 球衣采用正反两穿设计，搭配导湿速干面料，助你在球场上保持清凉干爽。

其他细节

  • 速干面料，帮助保持清凉干爽的舒适体验
  • 正反两穿设计，让你在训练时可快速切换球队

产品细节

  • 外层面料/内层面料：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 暗队绿/团队白/白色
  • 款式： AR4318-342

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。