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Jordan Practice
男子正反两穿篮球球衣
48% 折让
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此配色当前无货
Jordan Practice 球衣采用正反两穿设计，搭配导湿速干面料，助你在球场上保持清凉干爽。
- 显示颜色： 暗队绿/团队白/白色
- 款式： AR4318-342
Jordan Practice
48% 折让
导湿速干，功能多样，助力赛场非凡表现。
Jordan Practice 球衣采用正反两穿设计，搭配导湿速干面料，助你在球场上保持清凉干爽。
其他细节
- 速干面料，帮助保持清凉干爽的舒适体验
- 正反两穿设计，让你在训练时可快速切换球队
产品细节
- 外层面料/内层面料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 暗队绿/团队白/白色
- 款式： AR4318-342
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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