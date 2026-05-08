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Jordan Prestige
大童防晒上衣
14% 折让
Jordan Prestige 大童防晒上衣风格百搭，运动休闲两相宜。采用梭织面料，融入四向弹性设计，塑就自在运动体验；落肩设计，营造轻松穿着感。可搭配 Jordan Prestige 下装，打造风格统一的醒目造型，与运动鞋相得益彰。
- 显示颜色： 淡象牙白
- 款式： IW1467-110
Jordan Prestige
14% 折让
Jordan Prestige 大童防晒上衣风格百搭，运动休闲两相宜。采用梭织面料，融入四向弹性设计，塑就自在运动体验；落肩设计，营造轻松穿着感。可搭配 Jordan Prestige 下装，打造风格统一的醒目造型，与运动鞋相得益彰。
产品细节
- UPF 40+
- 面布：89% 聚酯纤维/11% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 淡象牙白
- 款式： IW1467-110
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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