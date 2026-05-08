穿上 Jordan Prestige 幼童短裤，运动休闲两相宜。采用梭织面料，触感顺滑；弹性腰部搭配抽绳，舒适贴合；口袋设计，方便孩子随身携带探险所需小物件。可搭配 Jordan Prestige 上衣，打造风格统一的醒目造型，与运动鞋相得益彰。

穿上 Jordan Prestige 幼童短裤，运动休闲两相宜。采用梭织面料，触感顺滑；弹性腰部搭配抽绳，舒适贴合；口袋设计，方便孩子随身携带探险所需小物件。可搭配 Jordan Prestige 上衣，打造风格统一的醒目造型，与运动鞋相得益彰。

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