Jordan Prestige 幼童防晒上衣风格百搭，助小运动员尽情畅玩或与好友乐享时光。采用梭织面料，融入四向弹性设计，塑就自在运动体验；落肩设计，营造轻松穿着感。可搭配 Jordan Prestige 短裤，打造风格统一的醒目造型，与运动鞋相得益彰。

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