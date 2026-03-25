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Jordan Prestige 幼童防晒上衣 - 淡象牙白

Jordan Prestige

幼童防晒上衣

¥329

Jordan Prestige 幼童防晒上衣风格百搭，助小运动员尽情畅玩或与好友乐享时光。采用梭织面料，融入四向弹性设计，塑就自在运动体验；落肩设计，营造轻松穿着感。可搭配 Jordan Prestige 短裤，打造风格统一的醒目造型，与运动鞋相得益彰。


  • 显示颜色： 淡象牙白
  • 款式： IW2187-110

Jordan Prestige

¥329

Jordan Prestige 幼童防晒上衣风格百搭，助小运动员尽情畅玩或与好友乐享时光。采用梭织面料，融入四向弹性设计，塑就自在运动体验；落肩设计，营造轻松穿着感。可搭配 Jordan Prestige 短裤，打造风格统一的醒目造型，与运动鞋相得益彰。

产品细节

  • UPF 40+
  • 面布：89% 聚酯纤维/11% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 淡象牙白
  • 款式： IW2187-110

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